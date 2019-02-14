شراكات "سودانية – المانية" لاستغلال اليورانيوم والرمال البيضاء

أعلن قطاع المعادن بوزارة النفط والغاز والمعادن عن شراكات ذكية مع وزارة الموارد المائية، والري والكهرباء وشركة بريزما العالمية الالمانية، لاستغلال الرمال البيضاء في تصنيع الخلايا الشمسية لتوليد الطاقات المتجددة.

وكشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية جيلوجي مستشار د. محمد أبو فاطمة عبد الله عن شراكة أخرى بين وزارة النفط والغاز والمعادن، ووزارة الموارد المائية والكهرباء، وشركة التوليد النووي الوطنية الصينية، لاستغلال المعادن المشعة (اليورانيوم) لتوليد الطاقة النووية السلمية بالبلاد، مبينا أنه تم الاتفاق أيضا مع شركات وزارة النفط لاستغلال المعادن الصناعية في صناعات سوائل الحفر في مجال الاستكشاف النفطي.

ولفت أبو فاطمة إلى أنه تم الاتفاق على العمل على استغلال الحديد بمنطقة القعب، والمعادن الزراعية في الشمالية مع شركة جياد بهدف توطين صناعة الحديد وتوفير السماد، مؤكدا مواصلة الهيئة للدراسات المتعلقة بتحديد احتياطات البلاد من اليورانيوم، وتحديد جودة وصلاحية الخام.

وأشار إلى أن الهيئة تخطط لتغطية كل المدن والولايات التي بها منشآت استراتيجية بمحطات لرصد الزلازل، لتصل إلى 21 محطة، مبينا أنه تم استجلاب المعدات وهي في مرحلة الاستلام والتركيب لتضاف إلى 8 محطات قائمة، بالإضافة إلى إعداد الخارطة الزلزالية بالبلاد.