الفنان "صلاح بن البادية" يكشف تفاصيل تجاربه في التمثيل

أكد الفنان الكبير “صلاح بن البادية” حبه وعشقه للتمثيل منذ أن كان طفلاً، ما دفعه لإنشاء شركة وادي النيل للإنتاج الفني التي أنتجت فيلم (رحلة عيون) وشارك بفيلم رحلة عيون عدد كبير من نجوم التمثيل في السودان ومصر من بينهم “الفاضل سعيد، ومحمود المليجي، وسمية الألفي، وأمين الهنيدي”.

وقال "بن البادية" إنه كان يأمل أن تواصل الشركة نشاطها لإنتاج العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، لكن بعض الظروف حالت دون استمرارها ليتوقف نشاطها.

وكشف “ابن البادية” أن الحنين لا يزال يعاوده للتمثيل، مشيراً إلى أنه بصدد تقديم فيلم سينمائي من تأليفه بعنوان (حامل الكفن).

وعن قصة الفيلم قال إنها تلفت الانتباه إلى مسألة الأخلاق والقيم النبيلة التي يفترض أن تتوفر لدى أي شخص يعمل في الوظيفة العامة.

وأوضح أن الفيلم تدور أحداثه حول مسؤول كبير فاسد، استغل نفوذه لمصلحته الشخصية، وبعد أن عاد له رشده وتاب، ذهب ليقيم في المقابر ليشارك في تشييع الموتى كفارة عن أفعاله السيئة التي ارتكبها في حق المجتمع والناس.

وقال “ابن البادية” إنه يأمل أن يجد هذا الفيلم الدعم حتى يرى النور قريباً. إلى ذلك عبر عن بالغ سعادته بكتابة اسمه في تاريخ السينما والمسرح السوداني. بإنتاج فيلم (رحلة عيون) ومشاركته في فيلم (تأجوج) مع المخرج “جاد الله جبارة”، فضلاً عن مشاركته في العديد من المسرحيات من بينها (لعنة المحلق) مع “نعمات حما”، وكذلك مسرحية (ريرا) و(دعاش).

وأشار "صلاح بن البادية" إلى أن مشاركته في هذه الأعمال على الرغم من كونها كانت خصماً على مسيرته الغنائية، إلا أنه كان في الوقت نفسه سعيداً بنجاح الأعمال السينمائية والمسرحية، التي حظيت بحضور جماهيري كبير في الخرطوم وفي كل ولايات السودان.