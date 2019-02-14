مخاطبة مدير الشرطة لتوقيف نظاميين متهمين بالقتل والنهب

الخرطوم : رقية يونس

أصدرت المحكمة، أمس أمراً بمخاطبة مدير عام الشرطة للقبض واحضار (3) نظاميين يتبعون للاحتياطي المركزي فوراً، لغيابهم عن جلسة محاكمتهم في القضية المتهمين فيها بالقتل العمد والنهب الى جانب (5) مدنيين آخرين لشخص بولاية جنوب دارفور.

وقررت المحكمة الخاصة لجرائم دارفور المنعقدة بجنايات الخرطوم شمال والتي شكلت برئاسة (3) قضاة، بتسليم صورة من مخاطبة المحكمة لقائد الاحتياطي المركزي بشأن القبض على المتهمين النظاميين مع إحضارهم فوراً للمحكمة دون التقيد بموعد جلسة المحاكمة القادمة، فيما لفتت المحكمة في ذات الوقت الى غياب النظاميين الثلاث بالرغم من إعلانهم المسبق عبر قائد قوات الاحتياطي المركزي للمثول أمامها في جلسات سابقة، وشددت المحكمة على أن هناك شهود اتهام في القضية يأتون كل جلسة من ولاية دارفور .

في سياق متصل أرجات المحكمة الفصل فى طلب المحامي الشهير نبيل أديب ممثلاً لدفاع أحد المتهمين في القضية باطلاق سراح موكله بالضمانة العادية لمكثه فترة طويلة بالحبس، وعللت المحكمة عن ارجائها الفصل في الطلب الى حين إطلاعها على يومية التحري .

الجدير بالذكر أن المتهمين وبحسب مصادر (الإنتباهة) المطلعة، قاموا بنهب مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من شخص داخل عربة ومن ثم قتله وذلك بإحدى المناطق بولاية جنوب دارفور.

في المقابل مثل الاتهام عن الحق العام مساعد مدعي جرائم دارفور قطاع الخرطوم مولانا معتصم عبد الله محمود، الى جانب تمثيل الاتهام عن الحق الخاص القانونى الضليع د. يسن عمر يوسف، الي جانب تمثيل دفاع المتهمين عدد من المحامين من أبرزهم الخبير القانوني نبيل أديب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة الانتباهة