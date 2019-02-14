نكشف دور السودان في القمة العربية الأوربية بشرم الشيخ (تقرير)

تجرى استعدادات مكثفة بين الدوائر المصرية والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية لفعاليات القمة العربية الأوروبية بمصر.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ يومي ٢٤ و٢٥ فبراير الجارى أول قمة عربية أوروبية بحضور رؤساء الدول والحكومات من الجانبين العربي والأوروبي.

ويجري حاليًا الإعداد لهذه القمة حيث من المقرر أن تتناول العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينها القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل، فضلا عن ملفات سوريا وليبيا واليمن والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة من أجل التوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات والتعاون العربي الأوروبي والتحديات المشتركة بين الجانبين ومنها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسلاح.

وأعلن السودان، عن مشاركته في القمة العربية الأوروبية المقرر عقدها نهاية فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، إن القمة ستناقش مجمل العلاقات العربية والأوربية، مبيناً أن أعمال اللجان المتفرعة مستمرة للوصول لإتفاق كامل حول القضايا التي ستناقش في القمة، مشيراً إلى مشاركة السودان في الإجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب والأوربيين والذي عقد مؤخراً يأتي بإعتباره رئيساً للجانب العربي في دورته الحالية.

ودعا الوزير إلى دعم الجهود المشتركة بين الدول العربية وأوروبا لمحاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة التحديات المشتركة.

و أفادت أنباء بحصول الزعماء الأوربيين على تأكيدات عربية بأن الرئيس السوداني عمر البشير لن يشارك في القمة العربية -الأوربية المزمعة بشرم الشيخ نهاية فبراير الجاري.

و قالت قناة "العربية الحدث" نقلا عن مراسل لها إن الأوربيين حصلوا على تأكيدات بأن البشير لن يحضر قمة "شرم الشيخ".