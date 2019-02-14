تحدي من نوع خاص بين ثلاث فرق عالمية.. من سينتصر؟

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لمناطحة قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الموسم في الصيف المقبل. وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أن ليفربول وجه أنظاره إلى الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت المعار من بنفيكا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم سعي برشلونة وريال مدريد لضمه. وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول استفسر من وكيل يوفيتش عن وضعه وإمكانية ضمه في الموسم الجديد. ويضع برشلونة يوفيتش كهدف أول في الميركاتو الصيفي، كي يكون بديلًا للأوروجواياني لويس سواريز، بينما ربطت تقارير ألمانية اللاعب، أمس الثلاثاء، بالانتقال إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو. ويتصدر لوكا يوفيتش جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفًا بعد مرور 21 جولة.

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