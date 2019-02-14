حادثان مؤلمان في السودان.. ماذا حدث؟

لقي طالب عمره 15 عاماً مصرعه غرقاً في مياه النيل بمحلية الكاميلن بولاية الجزيرة.

ونقل مصدر أن الضحية كان قد ذهب إلى النيل بغرض الاستحمام، إلا أنه غاص في منطقة عميقة فشلت محاولاته في الخروج منها، حتى فارق الحياة، وأضاف المصدر أن بعض مرافقينه كانوا قد أخطروا الشرطة التي أرسلت قوة إلى المكان وانتشلت جثمانه ومن ثم دونت بلاغاً بالحادثة.

كما لقي شاب في العقد الثالث من عمره حتفه جراء سقوطه من سطح عمارة بأحد أحياء شرق الخرطوم.

وحسب مصادر فإن عاملاً كان قد أخطر الشرطة بأن زميله سقط من أعلى العمارة تحت التشييد أثناء نومه وفارق الحياة جراء ذلك، وأضاف المصدر أن الشرطة انتقلت إلى مكان الواقعة ونقلت الجثة إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة بعد أن دونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وحققت مع الشاكي