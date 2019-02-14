الخرطوم والقاهرة تبحثان سبل تطوير الملاحة النهرية

بحث إجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، الفرص المتاحة للاستثمار بالهيئة ودعوة المستثمرين من الدولتين والأشقاء العرب والأجانب للاستثمار في مشروعات النقل النهري الدولي لدعم الاقتصاد الوطني للشقيقتين مصر والسودان من خلال تطوير منظومة النقل النهري الدولي.

وحسب اس ام سي ،ناقش الإجتماع الذي ترأسه وزيرا النقل بالسودان ومصر، الموقف التشغيلي لحركة نقل الركاب والبضائع خلال العام الماضي، والموقف الفني للوحدات النهرية وكذلك الخطة المستقبلية لتشغيل الهيئة ومقترحات تطويرها، مثل تحديث وتطوير أسطول النقل النهري للهيئة “الركاب، البضائع”، مع استعراض الفرص المتاحة للاستثمار بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، و بحث آليات النهوض بالهيئة.

وأكد الطرفان أهمية هيئة وادي النيل في منظومة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان، خصوصًا أن نقل البضائع نهريًا من أرخص وسائط النقل فضلًا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، ذات التكلفة العالية.