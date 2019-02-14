الدرديري: لاتوجد أي اتصالات أو نقاشات سرية للتطبيع مع الكيان الصهيوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرت وزارة الخارجية ، بحدوث تجاوزات خلال الاحتجاجات الأخيرة بحق بعض المواطنين المتظاهرين، لكنها قالت إن الحكومة تعاملت بمسؤولية عبر تكوين لجان خاصة، ستتخذ على ضوئها الإجراءات القانونية المناسبة.

واعتبر الوزير الدرديري محمد أحمد، أن ردود المجتمع الدولي مما يحدث في السودان تتصف بـ”الانضباط”، مشيراً إلى أنهم يضعون في اعتبارهم أي محاذير يُمكن أن تحد من إندماج السودان مع الدول الأخرى.

وشدد وزير الخارجية في حلقة بُثت على قناة النيل الأزرق السودانية مساء (الأربعاء)، على حرص بلاده من النأي عن سياسة المحاور والاستقطاب في الشرق الأوسط، قائلاً إن سياستهم مع دول الخليج، لا تُصمم على تلقي العطايا والمنح، أو أن تصبح جاذبة لأي نوع من الدعم، ومع ذلك أقر الوزير أنهم تلقوا دعماً من دول لم يسمها.

وأغلق الدرديري، الباب أمام تطبيع السودان مع إسرائيل، نافياً وجود أي اتصالات أو نقاشات سرية تمت للتطبيع معها.

وكشف الوزير عن محاولات تمت بعض الدول، لتغييب السودان من دوره بخصوص سلام ليبيا، لكنهم تمكنوا من التغلب على ذلك التيطيط لعقد اجتماع لدور الجوار الليبي.

ونفى في ذات المقابلة التلفزيونية، أن يكون موقف السودان من قطع علاقته مع إيران متعجلاً وقال “كان صحيحاً وضرورياً في وقته”.