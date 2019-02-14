الكاروري يقر بوجود اشكاليات في تطبيق قانون النظام العام ويتهم جهات بإقحام الشرطة في تطبيقه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد النائب عن حزب المؤتمر الوطني، عبد الجليل النزير الكاروي، العنف الذي تستخدمه الاجهزة الامنية في مواجهة المتظاهرين، معلناً رفضه القاطع لأساليب العنف والتي تبدأ من سيارة الإعتقال.

وقال الكاروري في تصريحات بالبرلمان يوم “الأربعاء”، إن حق التعبير متاح بالدستور ومنضبط بالقانون، وعلى السلطات الالتزام بالقانون.

وطالب حزبه بقبول مبادرة مجموعة الـ “52” للإصلاح والسلام التي يتزعمها دكتور الجزولي دفع الله والمطالبة بتكوين حكومة انتقالية، وقال ” انت فايق عملت حوار طويل والان في زنقة كيف ما تقبل بيهو”.

واشار الى ان الأزمة باتت ساسية، وشدد على ضرورة الدخول في حوار مع الشباب والتيارات السياسية معاً.

في السياق، أقر الكاروري بوجود اشكاليات في تطبيق قانون النظام العام، وقال إنه امر مجتمعي وليس سلطوي، واتهم جهات “لم يسمها” بإقحام الشرطة في تطبيقه.

وقال إن النظام العام هو امر بالمعروف ونهي عن المنكر ويدخل فيه محتسب السوق ومحتسب السلع ولايقتصر عل الاخلاق فقط