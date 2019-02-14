المطربة“أفراح عصام” تعلن عودتها الرسمية للغناء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تجري المطربة الشابة “أفراح عصام” بروفات مكثفة لعدد من الأغنيات الجديدة التي تتعاون فيها برفقة الشاعرة شادية عطا المنان، والمطرب منتصر هلالية، ومجاهد عثمان .
وأكدت المطربة إن وجودها المكثف بصالة البروفات والإستديوهات الخاصة لتسجيل أعمالها الفنية الجديدة، يؤكد عودتها للساحة الفنية مرة أخرى عقب انقطاع دام أكثر من عام .
وبحسب صحيفة مصادر لم تعلن “أفراح عصام” مشاركتها هذا العام داخل أحد البرامج الغنائية الرمضانية .
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