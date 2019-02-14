إفتتاح فرع لمطاعم (كنتاكي) الشهيرة بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علم مصدر موثوق أن رجل أعمال سوداني بارز وقع بصفة رسمية عقداً مع مجموعة مطاعم “كنتاكي” الأمريكية الشهيرة لافتتاح فرع لها بالخرطوم ، وقال المصدر أن رجل الاعمال بعث “40” شاباً سودانياً إلى القاهرة للتدريب على صناعة الكنتاكي وليكونوا نواه للعمل بالخرطوم .

وتوقع أن يتم افتتاح فرع كنتاكي بالخرطوم رسمياً مطلع أبريل المقبل ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المقر حيث يطل على شارع المطار .

وأعلنت مطاعم “كنتاكي” الأمريكية بحسب صحيفة مصادر في وقت سابق عدم ممانعتها افتتاح فرع لها بالخرطوم عقب رفع الاقتصادي الأمريكي على السودان .