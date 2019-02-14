انقلاب بالمؤتمر الشعبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انقلبت الأوضاع داخل أحد أكبر حلفاء الحكومة حزب المؤتمر الشعبي، وباتت انقلابًا بتكوين مجموعة لـ”أمانة ظل”.

ويشهد الحزب صراعًا مكتومًا داخل أجهزته خاصة الأمانة العام، وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الخميس” إن الخلافات الحادة ضربت صفوفه بقوة بعد إبداء مجموعة على رأسها عمار السجاد وحسن خليفة وكمال عمر سخطها الشديد ورفضها لأداء الأمانة العامة.

وقالت الصحيفة إن قيادات بالحزب شرعت فعليًا في تكوين أمانة”ظل” موازية للأمانة العامة الموجودة الآن.

وأوضح أن مجموعة السجاد وخليفة وكمال عمر أبدت امتعاضها الشديد من أداء الأمانة العامة، واتهمت الأمين العام بتغييب المؤسسات.