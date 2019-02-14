ترامب يلوح بـ”كافة الخيارات” بفنزويلا والكونغرس يقف سدا منيعا للقراراته

شهاب محمد - الخرطوم - ترامب

الخليج 365:

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء التأكيد على “أنه يدرس كافة الخيارات” بشأن الأزمة السياسية في فنزويلا، معتبرا أن الرئيس نيكولاس مادورو “ارتكب خطأ فظيعا” بمنعه دخول المساعدة الإنسانية الدولية إلى بلاده

وخلال استقباله نظيره الكولومبي ايفان ديوك في البيت الأبيض، قال ترامب: “هناك حلول عدة وخيارات عدة. ونحن ندرس كل الخيارات”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت لديه “خطة بديلة” في حال تمسك مادورو بالسلطة، قال ترامب: “لدي على الدوام خطط بي وسي ودي واي واف”، مشيدا في ذات الوقت بالمعارض خوان غوايدو المعترف به كرئيس انتقالي من واشنطن ومن نحو خمسين دولة.

وقال ترامب عن غوايدو: “أكن احتراما شديدا لهذا الذي يعتبره الكثيرون الرئيس الحقيقي لفنزويلا. إنه شجاع جدا”.

في المقابل، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إنجيل الأربعاء إن الكونغرس “لن يدعم تدخلا عسكريا أمريكيا في فنزويلا رغم تصريحات للرئيس ترامب تلمح إلى أنه سيقدم على مثل هذا التدخل”.

وفي مستهل جلسة بشأن الوضع السياسي في هذا البلد، قال إنجيل، وهو ديمقراطي: “أشعر بالقلق إزاء تهديد الرئيس باستخدام القوة العسكرية وتلميحاته إلى أن التدخل العسكري الأمريكي ما زال خيارا. أريد أن أوضح للحاضرين وأي شخص آخر يشاهدنا: التدخل العسكري الأمريكي ليس خيارا”.

عربي21