"الموارد المائية": سد النهضة يساعد في استمرار جريان النيل الأزرق

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء، خضر قسم السيد، عن توافق رؤساء السودان وإثيوبيا ومصر، على تكملة مشروع سد النهضة، ثم اجتماع مرتقب بينهم لبحث كيفية تكوين آلية لتشغيل السد، وقال في تصريح صحفي أمس، إن المرحلة تتطلب منهم المساعدة في تنفيذ دراسات الشركتين الفرنسيتين بشأن الجوانب الفنية لسد النهضة، وأضاف: السودان يستفيد من إنشاء سد النهضة في استمرار جريان النيل الأزرق طوال العام، حيث أن هذه الخاصية تساعد في إقامة مشروعات إضافية للكهرباء، بجانب رفع المنسوب خلال الصيف ما يسهم في تسهيل حركة النقل النهري وتقليل تكلفة الترحيل، مشددا على أن تقليل الأطماء في سد الروصيرص ومشروع الجزيرة، يعتبر من الفوائد التي يجنيها السودان من إنشاء السد فضلاً عن ميز أخرى تبرز في إمكانية إقامة عدد من السدود لاحقاً على مجرى النيل الأزرق.

في السياق أشار خضر، إلى أن الوزارة أجرت عمليات صيانة وقائية خلال فصل الشتاء للشبكة، مؤكداً بذل الجهود لتوفير واستقرار التيار خلال الصيف، وتجنب حدوث قطوعات مبرمجة، منوها إلى أن الكهرباء شهدت قفزات نوعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتم مد الشبكة لأغلب محليات الولايات، إضافة إلى وجود خطة طموحة لتغطية كل البلاد بالشبكة الكهربائية.