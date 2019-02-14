استعدادات لاستخدام الحزم الضوئية في الزراعة

الخرطوم: رحاب فريني

قال المدير التنفيذي لمؤسسة سودان فاونديشن المهندس محمد سليمان جودابي، إن استخدام الحزم الضوئية، في الزراعة سيشهد هذا المشروع في العام الحالي شراكات مع المنظمات العالمية، في مجال المياه والتدريب، وقال خلال الورشة التي أقامتها مؤسسة سودان فاونديشن حول تطبيق استخدامات الحزم الضوئية عالية الدقة في الزراعة، إن المؤسسة أقامت 86 ورشة في المجال الاقتصادي، لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر بجانب تدريب الشباب وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنها اتخذت المجتمع والقطاع الخاص منصة للانطلاق لتطوير في المجالات التنموية دعماً للإنتاج.

وقال مدير مركز خدمات البحث في التقانات الحديثة في المجال الزراعي، د.معاوية يحيى إن الورشة تهتم بتطبيق الحزم الضوئية عالية الدقة في مجالات الزراعة والتعدين والبترول، مبيناً أن المركز سيقدم تلك الخدمات لهذه القطاعات بطرقة مبسطة عبر برمجة في الاستكشاف الأولي، ومتابعة البيانات الأساسية التي تفيد في الإنتاج وتشخيص المشاكل التي تظهر أثناء العملية الإنتاجية.

وكشف مسؤول بإدارة التخطيط ودراسات البحوث بسودان فاونديشن د.أحمد محمد أحمد، عن اتفاقهم مع شركة تركية على تبني زراعة القطن وفول الصويا والذرة الشامية، بجانب مشاريع أخرى في مجال الإنتاج الحيواني والصناعات التحويلية، وقال إن إدارة الإنتاج النباتي بالمؤسسة ساهمت في تطوير قطاع الزراعة بعدد من المشروعات عبر خطتها الاستراتيجية لـ 10 أعوام بالشراكة مع مشروع الجزيرة وشركات الزراعة التعاقدية.