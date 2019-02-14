صبي يطلق النار على آخر بكردفان

كردفان: السوداني

أطلق صبي 17 عاماً النار على آخر يبلغ من العمر 16 عاماً وسبب له الأذى الجسيم بمدينة هبيلا بولاية جنوب كردفان.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن والد المجني عليه يتبع لإحدى القوات النظامية، كان قد أخطر الشرطة بأن ابنه أصيب بالرصاص مما أدى إلى إصابة بالأذى الجسيم، وأضاف المصدر أن الشاكي أرشد على المتهم الذي فر هارباً من مسرح الحادثة، بينما نُقل المصاب إلى مستشفى الأبيض ليتلقى العلاج، فيما دونت الشرطة بلاغاً ضد المتهم ولاحقته للقبض عليه. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

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