وزير الدولة بالنفط: انتهاء أزمة الوقود الأسبوع المقبل

أكد وزير الدولة بوزارة النفط والغاز سعد الدين حسين البشرى انتهاء أزمة الوقود بصورة نهائية مطلع الأسبوع القادم .
ويعاني السودان من فجوة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية تقدر بـــ”2.88″ مليون طن متري وانخفاض إنتاج البلاد من النفط بنسبة”12%”.
وقطع الوزير في تصريح مقتضب بحسب صحيفة التيار بانتهاء عمل اللجان التي تم تشكيلها لوضع حل لمشكلة الوقو منوهاً إلى أنهم يعملون على تنفيذ التوصيات الواردة من تقرير اللجان ، مشيراً لانحسار أزمة الوقود منذ منتصف الشهر الماضي .
واصطفت عشرات المركبات أمام بعض محطات الوقود للتزود بالوقود ، بعد تجدد الأزمة مرة أخرى في العاصمة الخرطوم .
فيما تشير الجهات المسئولة إلى أن انسياب تدفق المنتجات التبرولية في تحسن مضطرد وذلك على ضوء حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الجهات ذات الصلة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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