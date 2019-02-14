وزير الدولة بالنفط: انتهاء أزمة الوقود الأسبوع المقبل

أكد وزير الدولة بوزارة النفط والغاز سعد الدين حسين البشرى انتهاء أزمة الوقود بصورة نهائية مطلع الأسبوع القادم .

ويعاني السودان من فجوة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية تقدر بـــ”2.88″ مليون طن متري وانخفاض إنتاج البلاد من النفط بنسبة”12%”.

وقطع الوزير في تصريح مقتضب بحسب صحيفة التيار بانتهاء عمل اللجان التي تم تشكيلها لوضع حل لمشكلة الوقو منوهاً إلى أنهم يعملون على تنفيذ التوصيات الواردة من تقرير اللجان ، مشيراً لانحسار أزمة الوقود منذ منتصف الشهر الماضي .

واصطفت عشرات المركبات أمام بعض محطات الوقود للتزود بالوقود ، بعد تجدد الأزمة مرة أخرى في العاصمة الخرطوم .

فيما تشير الجهات المسئولة إلى أن انسياب تدفق المنتجات التبرولية في تحسن مضطرد وذلك على ضوء حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الجهات ذات الصلة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)