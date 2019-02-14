فوجئ المسافرون العائدون من العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس، بجلوس البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان السوداني على مقعد اقتصادي مع ركاب الخطوط الجوية المصرية .
جلوس البروف إبراهيم مع عامة الركاب كان مصدر دهشة لكل الذين عايشوا لحظات دخول البروف للطائرة، وتجاوزه المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات وتفضيله مقعد عادي بالطائرة .
بروف إبراهيم وبحسب صحيفة مصادر، ظل حريصاً على السفر خارج البلاد بحجز مقاعد اقتصادية في كل رحلاته للعواصم العربية والأوربية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ركاب الطائرة القادمة من القاهرة للخرطوم يندهشون لجلوس رئيس البرلمان السوداني في مقعد عادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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