توقيف مدير شركة متهم بخيانة الأمانة

كشفت تحقيقات شرطة الخرطوم شمال، عن تفاصيل القبض على سيدة ومدير شركة استثمار بالخرطوم، يواجهان تهمة خيانة الأمانة بالاستيلاء على مبلغ (4) مليارات جنيه من سيدة مقابل شراء أسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية.

وقال المتحري عند مثوله بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إنه تولى التحقيق في البلاغ بتاريخ (6/5/2018) وذلك بموجب دعوى جنائية مرفوعة بعد أن تقدمت الشاكية ببلاغ ضد أحدى شركات الاستثمار بأنها تعرضت للخيانة في مبلغ (4) مليارات مقابل شراء أسهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه بموجب إفادات الشاكية أوصت النيابة بمخاطبة السوق عن الشركة، وجاءت الإفادة بأن الشركة المعنية تخص المتهم الذي لم يتم العثور عليه، موضحاً أنه تم القبض على المدير الحالي لشركة المتهم، بالإضافة إلى القبض على المتهمة، وبالتحري معها أقرت بالتهم المنسوبة إليها، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لمواصلة سماع المتحري في القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)