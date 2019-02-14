تجمع المهنيين: يجب تحرير الدين من الدولة

شدد ممثل تجمع المهنيين السودانيين، د. محمد يوسف المصطفى، على أهمية حسم قضايا الأخطاء التاريخية وعلاقة الدين بالدولة، وقال إن “الدين موروث أساسي للسودانيين، لذلك لا نقول فصل الدين عن الدولة أو العلمانية، إنما تحرير الدين من الدولة منعاً لاستغلاله وحتى يؤدي دوره في المجتمع”.

وأكد ممثل التجمع الذي يقود الاحتجاجات في مؤتمر صحفي للمعارضة أمس، على أن تبني الحرية والتعبير والالتزام به هو الشرط الوحيد لانضمام بحسب صحيفة السوداني، مشيراً إلى أن العضوية في جسم الثورة يأتي عبر اعتراف الشارع لجهة أن مفاتيح الشارع ليست لدى التجمع أو الإجماع أو نداء السودان فالثورة ملك للجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)