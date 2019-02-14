“أفراح عصام” تعلن عودتها الرسمية للغناء

تجري المطربة الشابة “أفراح عصام” بروفات مكثفة لعدد من الأغنيات الجديدة التي تتعاون فيها برفقة الشاعرة شادية عطا المنان، والمطرب منتصر هلالية، ومجاهد عثمان .

وأكدت المطربة إن وجودها المكثف بصالة البروفات والإستديوهات الخاصة لتسجيل أعمالها الفنية الجديدة، يؤكد عودتها للساحة الفنية مرة أخرى عقب انقطاع دام أكثر من عام .

وبحسب صحيفة مصادر لم تعلن “أفراح عصام” مشاركتها هذا العام داخل أحد البرامج الغنائية الرمضانية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)