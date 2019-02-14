وزير الداخلية: البلاد تشهد موجة عارمة من الكراهية

قال وزير الداخلية، الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي، أحمد بلال عثمان إن القوى السياسية فشلت في إدارة التنوع الموجود على مستوى البلاد، وأضاف أن ما نشاهده في هذه الأيام

يمثل موجة عارمة من الكراهية، وشدد بلال في ندوة الراهن الاقتصادي بدار حزبه حسب صحيفة آخر لحظة أمس، على ضرورة الخروج من تلك الحالة إلى مناخ التسامح، ودعا بلال قيادات الحكومة لمحاورة

الجيل الحالي من الشباب كآباء في المقام الأول وكحكومة في المقام الثاني، تعويضاً للإهمال الكبير الذي لحق بهم، ولما واجهنا به ذلك الجيل، وطالب الجميع بالتعقل والتحلي بالمسؤولية والسماع

للشكاوى والأخذ بما يفيد، والعمل على بناء المستقبل بعيداً عن عهد الإقصاء الذي انتهى عهده من أجل سيادة العدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)