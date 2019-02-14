الكاروري: (الوطني في زنقة كيف ما يقبل بحكومة انتقالية؟)

طالب النائب البرلماني، الشيخ عبد الجليل الكاروري، المؤتمر الوطني بقبول المبادرة التي طرحها د. الجزولي دفع الله، تدعو لتشكيل حكومة انتقالية، وقال الكاروري في تصريحات صحفية بالبرلمان حسب صحيفة آخر لحظة أمس، (أنت فايق عملت حوار طويل والآن في زنقة كيف ما تقبل بيها؟)، وأشار إلى أن المسألة أصبحت سياسية، ودعا لإجراء حوار مع الشباب والتيارات السياسية معاً، وأقر الكاروري بوجود إشكاليات في تطبيق قانون النظام العام، وأوضح أنه أمر مجتمعي وليس سلطوي، واتهم جهات لم يسمها بإقحام الشرطة في تطبيقه، ولفت إلى أن النظام العام هو أمر بالمعروف ونهى عن منكر ويدخل فيه محتسب السوق ومحتسب السلع ولا يقتصر على الأخلاق فقط، وشد على ضرورة قيام ندوة عن القانون وتقاطعاته وتطبيقه بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة في المجتمع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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