تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * مصادر: بنوك تبيع الدولار لمستوردي الأدوية بالسعر الموازي * فرنسا تعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري بتشاد صحيفة مصادر * البشير يكشف معلومات جديدة عن كتائب الإسناد صحيفة التيار * تشكيل لجنة لتوقيف أوضاع العاملين في الميناء الجنوبي * أحمد بلال: نشاهد هذه الأيام موجة عارمة من الكراهية * وزير الدولة بالنقط لـــ” التيار أزمة الوقود الأسبوع المقبل * البشير يكشف عن معلومات جديدة حول كتائب الإسناد صحيفة السوداني * البشير: كتائب الإسناد ليست للقتال * ” السوداني ” تتقدم وتحرز المركز الثاني لأكثر الصحف انتشاراً تجمع المهنيين: يجب تحرير الدين من الدولة صحيفة المجهر * فرنسا تعلن إحباطها إنقلاباً عسكرياً في تشاد * مجلس الصحافة يعلن نتيجة التحقق من الانتشار : المجهر في المركز ” الثالث ” من بين “26” صحيفة شاملة صحيفة آخر لحظة * الكاروري: ” الوطني في زنقة كيف مايقبل بحكومة انتقالية ؟” * توقيف مدير شركة متهم بخيانة الأمانة وزير الداخلية: جيل الشباب تعرض لإهمال كبير صحيفة الإنتباهة * (الإنتباهة) .. (12) عاماً على عرش الصدارة * إنقلاب بـ(الشعبي) وتكوين أمانة ظل.. معمل “إيثانول” يثبت وجود كحول في حلويات أطفال صحيفة الدار * بالصورة والقلم: مقتل موظف حاسوب مستشفى أحمد قاسم بمنزله * مجلس الصحافة: (الدار) في الصدارة والأمكثر إلتزاماً في الصدور * إتهام سائق بص بإجهاض طالبة جامعية والتسبب في قتلها * مقتل تاجر أصم داخل دكانه بأم درمان * الـــــيـــوم عــــيـــد الـحـب * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات الأساسية للأساس واللغة الإنجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 14 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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