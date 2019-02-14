وزير الحكم الاتحادى يطلع القيادة التركية علي حقيقة الأوضاع بالبلاد

أطلع وفد برئاسة وزير الحكم الاتحادى حامد ممتاز القيادة التركية علي حقيقة الأوضاع بالبلاد في أعقاب الإحتجاجات الاخيرة. ويضم الوفد وزير الإعلام والإتصالات بشارة جمعة ارور وسامية أحمد محمد و الزاكي الطيب الزاكي وتستمر زيارته لثلاثة ايام . حيث التقي الوفد وزير الخارجية التركى مولود جاويش اوغلو واستعرض اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها فى كافة المجالات.

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