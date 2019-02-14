اغتيال أحد قيادات النازحين بمخيم السريف بنيالا

شنت قوات حكومية حملة تفتيش واسعة على معسكر السريف للنازحين غربي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور على خلفية اغتيال شيخ مشائخ المعسكر “احمد محمد ابراهيم” بأيدي مسلحين مجهولين السبت الماضي.
وقالت حكومة الولاية الأربعاء، إن قوات مشتركة من الوحدات العسكرية بدأت محاصرة المعسكر عند الساعة الثالثة صباح الأربعاء قبيل اجراء عمليات التفتيش مع شروق الشمس.
وطبقا لوالي الولاية، آدم الفكي- في لقاء جمعه بعدد من الصحفيين بنيالا- فإن عملية مداهمة المعسكر وتفتيشه وجدت التأييد من قبل النازحين، لكنه نبه الى ان القوات لم تضبط أي قطعة سلاح لدى النازحين، وانما وجدت كميات من الوقود مخزنة تقدر بأكثر من “10” براميل اضافة الى ضبط ادوية فاسدة.
وأعلن الفكي، ان الاجهزة الامنية ألقت القبض على متهمين في حادثة مقتل شيخ المعسكر-دون ان يحدد عددهم- موضحاً انهم يخضعون للتحقيق الآن.
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