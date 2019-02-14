عناوين الصحف العربية الصادرة الخميس 14 فبراير 2019م

الرئيس خلال ثلاثة اجتماعات مهمة: نسابق الزمن لتحقيق التنمية الشاملة

نسعي لتأسيس نهضة تعليمية حقيقية

مدبولي .. في الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. فرصة لتعزيز تعاونها مع الأشقاء الأفارقة

نفذتها المنطقة المركزية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية بالذخيرة الحية

القائد العام يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "فاتح ـ 26"

وزير الدفاع: أمن مصر واستقرارها يكمن في امتلاك قوات مسلحة قوية

الزمان البريطانية:

مباحثات عراقية كويتية لتنفيذ توصيات مؤتمر المانحين

تغيير مواقف النواب المعارضين لتعديل الدستور المصري

عشرون قتيلاً في تفجير انتحاري ضد حافلة للحرس الثوري في ايران

كلمات لبنس وبومبيو ونتانياهو في افتتاح مؤتمر وارسو وسط تمثيل أوروبي متدن

تأسيس المنتدى الاقتصادي المغربي الاسباني في قمة الملكين بالرباط

الشعب الصينية:

مبعوث صيني يشدد على أهمية التسوية السياسية للقضية العراقية

وزير الخارجية: روسيا تواصل مساعدة سوريا في تحرير أراضيها

رئيس الوزراء اللبناني :"اتفاق الطائف" نموذج للدول التواقة إلى السلم الأهلي عن طريق التسوية السياسية

مبعوثة أممية تعرب عن قلقها إزاء الجمود السياسي في العراق

تقرير إخباري: البرلمان المصري يصوت على طلب تعديل الدستور ومؤشرات قوية بالموافقة

الرياض السعودية:

الملك سلمان يدشن ويؤسس 1281 مشروعاً بأكثر من 82 مليار ريال

المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن قائمة الدول «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال

المملكة تؤكد دعمها لاستقرار لبنان

نائب أمير الرياض يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تدشين وإطلاق المشاريع التنموية

الجزيرة السعودية:

استطلاع: 56% من الفرنسيين يرفضون احتجاجات (السترات الصفراء)

40 سفيرا بريطانيا سابقا يدعون ماي إلى تأجيل (بريكست)

المرصد السوري: استسلام 240 عنصرا من تنظيم داعش

المملكة تأسف لإعلان إدراجها ضمن قائمة مقترحة للدول (عالية المخاطر) في مجال

البيان الاماراتية:

مقتل 13 شخصاً جراء انقلاب حافلة شمالي مقدونيا

محمد بن راشد: دبي مدينة خلاقة بتطوير لا يتوقف

محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان

محمد القرقاوي: «قمة الحكومات» رسمت خط البداية لتشكيل حكومات المستقبل

الوطن القطرية:

قطر تدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا

قطر تشارك الكويت احتفالاتها الوطنية

رئيس الشورى يجتمع مع سفراء إسبانيا والسويد وبيرو

«قطر للبترول» توقع اتفاقية مع «ماروبيني»