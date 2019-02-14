عناوين الواردة بالصحف الإقتصادية السودانية

خبير إقتصادي يرد علي السؤال الأهم : هل انخفاض التضخم سيؤدي الي تراجع الأسعار ؟ كميات كبيرة من الدقيق تصل الخرطوم إهداء من مصر للشعب السوداني

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زيادة في أسعار الذهب بالخرطوم

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