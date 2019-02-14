ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الخميس 14 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- رئيس الجمهورية 2019 عام لإسكات صوت البندقية
- فيصل يطلع على مجمل الأوضاع بكسلا
- كبر يرأس اجتماع اللجنة التحضيرية السودانية الإثيوبية
- الوكيل المساعد بالخارجية تلتقي سفيرة بلجيكا
- نائب مدير المنظمةالعالمية للملكية الفكرية يزور السودان
- سالم يرأس اجتماع لجنة مراجعة قانون ايجارالمباني
- الفكي:التشكيل الوزاري بالخميس والمعتمدين بالاحد
- تنوير للدبلوماسيين الافارقة بالأوضاع في البلاد
- قائد الدفاع الشعبي: سنظل على العهد
- الشمالية تبحث سير عمليات حصاد المحاصيل الشتوية
- بحث التعاون الطبي بين السودان وتركيا
- سعادالكارب توجه بتسجيل الحجاج إلكترونياً عبر القمسيون
- مجلس الصحافة يعلن الصحف الأكثر انتشارا
- الإعلان عن الفائزين بجائزة الطيب صالح
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- أحزاب الحوار: تشكيل حكومة إنتقالية (أمر مرفوض)
- الخرطوم والقاهرة تبحثان تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية
- خبراء يدعون لإتخاذ إجراءات للحفاظ على إنخفاض التضخم في شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان :
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يشيد بالجهود الكبيرة لرفع مستوي الانتاج وتحديث طرق انتاج الزيوت بمصنع النفير
- اجتماع مشترك بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وديوان الزكاة بالولاية
- رئيس المجلس الاعلي للثقافة والشباب والرياضة يشيد بجهود الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي
- قرار منع اصحاب المركبات الخاصة من السفر عبر طريق بارا
- معتمد محلية شيكان يؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان :
ـ والي غرب كردفان يتراس الاجتماع المشترك بين حكومة الولاية والوحدة التنفيذية لمشروع تاهيل وتنمية القدرات المؤسسية الممول من البنك الدولي ويؤكد اهمية المشروع في معالجة مشكلة المياه بالولاية
ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية ممثل والي غرب كردفان يخاطب ختام فعاليات ملتقى منسقي الخدمة الوطنية لولايات كردفان الثلاث وابيي
- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية يترأس اجتماع لجنة تجميل مدينة الفولة والاجتماع يؤمن على انطلاقة العمل بتنظيم الاسواق وتجميل الطرق وميدان الحرية
- منسق الخدمة الوطنية بغرب كردفان :ملتقى ولايات كردفان خرج بجملة من التوصيات اهمها انشاء مجمع بالأبيض مماثل لمجمع اجراءات المجندين بالعاصمة الخرطوم
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل
- وزير البنى التحتية والتنمية المهندس محمد عبدالواحد يبشر بمحطات مياه البسابير وحجر العسل ضمن موازنة هذا العام
- الأستاذ ابراهيم مختار وزير التربية والتوجيه يعلن عن بدأ البث التجريبي لفصائية نهر النيل
- المعتمد خرساني يرحب بزيارة رئيس الجمهورية لابوحمد ويعلن عن إفتتاح كهرباء ابوحمد ومستشفى الطوارئ ومشروعات تنمية ضمن الزيارة .
- رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بنهر النيل الرئيس إبن الولاية ولا أحد يستطيع أن يمنع اهله من استقباله ..
- الهيئة النقابية للمهن الطبية والصحية بنهر النيل تكمل ترتيبات زواج العفاف الأول لمنسوبيها اليوم بعطبرة
أخبار قناة الملاعب
- الهلال السوداني يتأخر بهدفين لهدف أمام نكانا الزامبي
- ضمن مسابقة الدوري التأهيلي: السلمانية جبل أولياء تنتصر على المريخ الدمازين بهدفين باستاد الدمازين
- جزيرة الفيل والمريخ أم روابة يتعادلان بهدف لكل باستاد ود مدني.
صحيفة أخبار اليوم:
- إفادات مهمة لرئيس الجمهورية بمقر الدفاع الشعبي .
- ظهور مفاجئ لقيادات تجمع المهنيين بدار حزب الأمة بأم درمان .
- كميات كبيرة من الدقيق من مصر تصل السودان .
- (الدار) الاكثر توزيعا" وانتشارا" وإلتزاما" بالصدور .
- وزير الخارجية التركي يؤكد دعم بلاده الكامل للسودان واستقراره .
صحيفة الوطن:
- البشير: 2019عام اسكات البندقية و "كتائب الإسناد" ليست للقتال
- قوى معارضة تتمسك بتشكيل حكومة انتقالية
- مجلس التخصصات: إضراب الأطباء خطوة غير مدروسة ومتهورة
- مجلس الوزراء يدرس خطة تنمية حزام الصمغ العربي
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الخميس 14 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.