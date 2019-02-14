ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الخميس 14 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- رئيس الجمهورية 2019 عام لإسكات صوت البندقية

- فيصل يطلع على مجمل الأوضاع بكسلا

- كبر يرأس اجتماع اللجنة التحضيرية السودانية الإثيوبية

- الوكيل المساعد بالخارجية تلتقي سفيرة بلجيكا

- نائب مدير المنظمةالعالمية للملكية الفكرية يزور السودان

- سالم يرأس اجتماع لجنة مراجعة قانون ايجارالمباني

- الفكي:التشكيل الوزاري بالخميس والمعتمدين بالاحد

- تنوير للدبلوماسيين الافارقة بالأوضاع في البلاد

- قائد الدفاع الشعبي: سنظل على العهد

- الشمالية تبحث سير عمليات حصاد المحاصيل الشتوية

- بحث التعاون الطبي بين السودان وتركيا

- سعادالكارب توجه بتسجيل الحجاج إلكترونياً عبر القمسيون

- مجلس الصحافة يعلن الصحف الأكثر انتشارا

- الإعلان عن الفائزين بجائزة الطيب صالح

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- أحزاب الحوار: تشكيل حكومة إنتقالية (أمر مرفوض)

- الخرطوم والقاهرة تبحثان تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية

- خبراء يدعون لإتخاذ إجراءات للحفاظ على إنخفاض التضخم في شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان :

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يشيد بالجهود الكبيرة لرفع مستوي الانتاج وتحديث طرق انتاج الزيوت بمصنع النفير

- اجتماع مشترك بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وديوان الزكاة بالولاية

- رئيس المجلس الاعلي للثقافة والشباب والرياضة يشيد بجهود الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

- قرار منع اصحاب المركبات الخاصة من السفر عبر طريق بارا

- معتمد محلية شيكان يؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان :

ـ والي غرب كردفان يتراس الاجتماع المشترك بين حكومة الولاية والوحدة التنفيذية لمشروع تاهيل وتنمية القدرات المؤسسية الممول من البنك الدولي ويؤكد اهمية المشروع في معالجة مشكلة المياه بالولاية

ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية ممثل والي غرب كردفان يخاطب ختام فعاليات ملتقى منسقي الخدمة الوطنية لولايات كردفان الثلاث وابيي

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية يترأس اجتماع لجنة تجميل مدينة الفولة والاجتماع يؤمن على انطلاقة العمل بتنظيم الاسواق وتجميل الطرق وميدان الحرية

- منسق الخدمة الوطنية بغرب كردفان :ملتقى ولايات كردفان خرج بجملة من التوصيات اهمها انشاء مجمع بالأبيض مماثل لمجمع اجراءات المجندين بالعاصمة الخرطوم

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل

- وزير البنى التحتية والتنمية المهندس محمد عبدالواحد يبشر بمحطات مياه البسابير وحجر العسل ضمن موازنة هذا العام

- الأستاذ ابراهيم مختار وزير التربية والتوجيه يعلن عن بدأ البث التجريبي لفصائية نهر النيل

- المعتمد خرساني يرحب بزيارة رئيس الجمهورية لابوحمد ويعلن عن إفتتاح كهرباء ابوحمد ومستشفى الطوارئ ومشروعات تنمية ضمن الزيارة .

- رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بنهر النيل الرئيس إبن الولاية ولا أحد يستطيع أن يمنع اهله من استقباله ..

- الهيئة النقابية للمهن الطبية والصحية بنهر النيل تكمل ترتيبات زواج العفاف الأول لمنسوبيها اليوم بعطبرة

‏ أخبار قناة الملاعب

- الهلال السوداني يتأخر بهدفين لهدف أمام نكانا الزامبي

- ضمن مسابقة الدوري التأهيلي: السلمانية جبل أولياء تنتصر على المريخ الدمازين بهدفين باستاد الدمازين

- جزيرة الفيل والمريخ أم روابة يتعادلان بهدف لكل باستاد ود مدني.