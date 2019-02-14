ابرز عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الخميس 14 فبراير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس 14 فبراير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية. ‏

صحيفة الجوهرة الرياضية أهدر فوزا فى المتناول امام نكانا وتمسك بالامل “الهلال يرفض الصدارة ويقبل الخساره

-الهلال يفتح ملف الجوله الثالثه ، يفقد خدمات النيجيري أمانويل ..وزيسكو يسقط بثنائيه امام الاشانتى وطرد ابرز لاعبيه

-الزعفورى : ارضية الملعب سبب الخسارة ..نكانا تفوق علينا بهدف من تسلل ..وشامبيشى : اسقطنا فريق كبير واوقفنا خطورة امبومبو

-المريخ يؤدى المناورة الرئيسيه ..اقامة مولوديه تكلفه مليار جنيه ..وسته حكام يديرون مباراته العربيه

-الزعفورى : لم نكن فى يومنا فخسرنا وهدف نكانا من تسلل

-تعديلات جديده على مباريات الممتاز

-مؤمن عصام اجتاز امتحان الزعفورى

-رئيس بعثة الهلال: الهلال قادر على التعويض امام زيسكو

-حسن صالح: الاخطاء الدفاعيه ادت للخسارة

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صحيفة الصدى

الزلفاني يختار تشكيلته للمولودية ويدفع بمثلث الرعب غربال. …عقرب عجب

الحارس الرئاسي يزيد المآسي ويجبر الهلال على الخسارة أمام الزامبي

) الصدى ( تواصل صدارتها للصحف الرياضية للعام الثالث على التوالي

قطاع الجماهير بالمريخ يستهدف 60 ألف متفرج في موقعة المولودية

المريخ يتدرب بقوة والعقرب يتألق ويقتحم التشكيلة الأساسية

الزلفاني يختار تشكيلته للمولودية بعيدا عن المفاجآت

مجلس المريخ ينفي تذمر اللاعبين من صرف المرتبات بالشيكات اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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