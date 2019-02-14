الخرطوم: باج نيوز
سيكون ملعب بورتسودان في السادسة من مساء اليوم”الخميس” مسرحًا للمباراة المرتقبة التي تجمع حي العرب مع نظيره الرابطة كوستي ضمن بطولة الدوري الممتاز.
ويدخل حي العرب اللقاء بهدف تحقيق الفوز وزيادة حصيلته من النقاط، إذ يتربّع الفريق حاليًا على المركز الرابع برصيد”15″ نقطة.
ويستهدف الفريق الشهير بـ”السوكرتا” الوصول إلى النقطة الثامنة عشر من أجل المنافسة بقوة على التأهل لدوري النخبة.
على الجانب الآخر، يبحث الرابطة كوستي عن انتصارٍ يمنح الفريق النقطة التاسعة.
ويخوض الفريق المقلب بـ”أصحاب السعادة” اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على الهلال في المرحلة السابقة.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر مباراة ساخنة في الممتاز اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.