مباراة ساخنة في الممتاز اليوم

الخرطوم: باج نيوز

سيكون ملعب بورتسودان في السادسة من مساء اليوم”الخميس” مسرحًا للمباراة المرتقبة التي تجمع حي العرب مع نظيره الرابطة كوستي ضمن بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل حي العرب اللقاء بهدف تحقيق الفوز وزيادة حصيلته من النقاط، إذ يتربّع الفريق حاليًا على المركز الرابع برصيد”15″ نقطة.

ويستهدف الفريق الشهير بـ”السوكرتا” الوصول إلى النقطة الثامنة عشر من أجل المنافسة بقوة على التأهل لدوري النخبة.

على الجانب الآخر، يبحث الرابطة كوستي عن انتصارٍ يمنح الفريق النقطة التاسعة.

ويخوض الفريق المقلب بـ”أصحاب السعادة” اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على الهلال في المرحلة السابقة.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز