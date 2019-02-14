انهيار كبير .. صرف الدولار يقفز الى اعلى سعر قياسي مقابل الجنيه السوداني .. ارتفاع اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس 14 فبراير 2019م في السودان من السوق السوداء

خاص – انهار الجنيه السوداني بشكل متسارع في افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الخميس مقابل بقية اسعار صرف العملات الاجنبية في السوق الموازي وسط الخرطوم وف مصادر موقع اخبار السودان .

ووصل سعر الدولار الامريكي اليوم الخميس امام الجنيه السوداني الى اعلى مستوى قياسي في التعاملات النقدية هذا الشهر ليبلغ 68 جنيها وتعدى صرف العملة الامريكية بالشيكات مبلغ 84 جنيها .

وجاء الانهيار الجديد بصورة تدريجية منذ الاسبوع الماضي بشكل متسارع ووفق مصادر مصرفية تحدثت مع موقع اخبار السودان .

فقد شهدت التعاملات ارتفاع الطلب على العملات الاجنبية وخصوصا الدولار الامريكي مقارنة بالعرض في الاسواق تزامنا مع فشل البنك المركزي بايجاد حلول حقيقية لضخ عملات اجنبية وكذلك تفاقم ازمة السيولة بشكل كبير رغم طباعة فئات جديدة .

حيث كشفت مصادر مصرفية لموقع اخبار السودان ان مطبعة العملات المحلية فشلت بطباعة العدد المخطط له وقدره 100مليون ورقة من فئة ال(100) جنيه حيث لم تتمكن إلا من طباعة 17مليون ورقة فقط فيما تواجه الصرافات الاليه مشاكل برمجية في تغذيتها .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 14\02\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد