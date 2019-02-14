انهيار كبير .. صرف الدولار يقفز الى اعلى سعر قياسي مقابل الجنيه السوداني .. ارتفاع اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس 14 فبراير 2019م في السودان من السوق السوداء

خاص – انهار الجنيه السوداني بشكل متسارع في افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الخميس مقابل بقية اسعار صرف العملات الاجنبية في السوق الموازي وسط الخرطوم وف مصادر موقع اخبار السودان .
ووصل سعر الدولار الامريكي اليوم الخميس امام الجنيه السوداني الى اعلى مستوى قياسي في التعاملات النقدية هذا الشهر ليبلغ 68 جنيها وتعدى صرف العملة الامريكية بالشيكات مبلغ 84 جنيها .
وجاء الانهيار الجديد بصورة تدريجية منذ الاسبوع الماضي بشكل متسارع ووفق مصادر مصرفية تحدثت مع موقع اخبار السودان .
فقد شهدت التعاملات ارتفاع الطلب على العملات الاجنبية وخصوصا الدولار الامريكي مقارنة بالعرض في الاسواق تزامنا مع فشل البنك المركزي بايجاد حلول حقيقية لضخ عملات اجنبية وكذلك تفاقم ازمة السيولة بشكل كبير رغم طباعة فئات جديدة .
حيث كشفت مصادر مصرفية لموقع اخبار السودان ان مطبعة العملات المحلية فشلت بطباعة العدد المخطط له وقدره 100مليون ورقة من فئة ال(100) جنيه حيث لم تتمكن إلا من طباعة 17مليون ورقة فقط فيما تواجه الصرافات الاليه مشاكل برمجية في تغذيتها .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 14\02\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|68.00 جنيه
|الريال السعودي
|17.90 جنيهاً
|الدرهم الاماراتي
|20.30جنيها
|اليورو
|76.10 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|86 جنيه
|الجنية المصري
|3.90 جنيه
|الريال القطري
|18.40 جنيه
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الخميس 14\02\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|84.00
|الريال السعودي
|21.00
|الدرهم الاماراتي
|23.00
|اليورو
|89
|الجنيه الاسترليني
|93
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار كبير .. صرف الدولار يقفز الى اعلى سعر قياسي مقابل الجنيه السوداني .. ارتفاع اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس 14 فبراير 2019م في السودان من السوق السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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