الرئيس البشير يتعهد بإسكات البندقية هذا العام

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن 2019 هو عام إسكات البندقية في كل أنحاء البلاد، وإكمال السلام.

جاء ذلك في كلمته أمام قوات الدفاع الشعبي في الخرطوم. وقوات الدفاع الشعبي، هي قوات موازية للجيش، أنشئت بعد 5 أشهر من تولي البشير السلطة عبر انقلاب عام 1989.

وأضاف البشير أن إعلان العام الحالي للسلام بإسكات البندقية في كل البلاد، يحتاج جهودا لتحقيقه، والدفاع الشعبي وكتائبه عليها دور في إكمال السلام.

وأوضح أن قوات الدفاع الشعبي هي «مؤسسة جهادية وتربوية وخدمية ودعوية، وكانت كتائب جهادية أيام الحرب، لكنها الآن هي كتائب إسناد للتعليم والصحة وتقديم الخدمات». وشدد على أن هناك إرادة قوية لتحقيق السلام، وإسكات البندقية في السودان بصورة نهائية.

دعا إلى تصميم برامج للشباب لحمايتهم من وسائل التواصل الاجتماعي

وتقاتل القوات الحكومية المتمردين في إقليم دارفور غربي البلاد منذ 2003، كما تشهد ولايتا «النيل الأزرق (جنوب شرق)، وكردفان (جنوب)، قتالا بين القوات الحكومية والحركة الشعبية / قطاع الشمال. ودعا البشير إلى تصميم برامج للشباب لحمايتهم من التأثير السلبي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، باعتبارهم «ذخر الوطن ومستقبله». وأضاف «نستنفر الشباب لعمل إيجابي من أجل البلاد والوطن، ولحمايتهم من التدخلات الخارجية من التأثير السالب، باستخدام الوسائط نفسها التي تستخدم للهدم، من أجل بناء السودان ومستقبل شبابها».

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إن عدد قتلى الاحتجاجات في السودان بلغ نحو 51.

وترفض الحكومة السودانية على كافة مستوياتها، أي حديث عن إسقاط النظام، وترى أن التغيير يتم عبر الانتخابات فقط.