بالفيديو : لاول مرة قوى المعارضة والمهنيين يجتمعون وينفقون على مطلب وحيد (تفاصيل ماجرى بالمؤتمر)

أعلنت أحزاب وتجمعات سودانية معارضة ومنظمات مدنية، أمس الأربعاء، اتفاقها على مبادئ ما أطلقت عليه «إعلان الحرية والتغيير»، وتمسكها بـ«إسقاط النظام» الحاكم حاليا في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للقوى المشاركة في «إعلان الحرية والتغيير»، عقد في مقر حزب «الأمة القومي» المعارض في العاصمة الخرطوم.

والمؤتمر هو الأول من نوعه لقوى «إعلان الحرية التغيير» التي تضم تجمع المهنيين (مستقل) وتحالفات معارضة، أبرزها «نداء السودان» و«الإجماع الوطني» و«التجمع الاتحادي المعارض»، وتضم تلك القوى العديد من الأحزاب المعارضة.

وقالت قوى التغيير، في بيان مشترك تُلي خلال المؤتمر، إن «مبادىء الإعلان مطروحة للتطوير ومشاركة الجميع في رسم المرحلة المقبلة لدعم الثورة وتعزيز المشاركة الجماهيرية».

وأوضحت أن «هذه المبادىء يمكن الاستناد عليها، وهي تضم طيفا واسعا للتغيير، وإقامة البديل الديمقراطي، وذلك بالعمل على إسقاط النظام وإقامة دولة السلام والحرية والعدالة»، دون تفاصيل. ودعت النظام الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير، إلى «التنحي الآن حقنا لدماء السودانيين».

ممثل تجمع المهنيين السودانيين، محمد يوسف المصطفى، أوضح في كلمته، أن تجمع المهنيين «تنظيم شبابي»، بصدد تنظيم وتفعيل المشاركة الجماهيرية في مدن البلاد. ويقود تجمع المهنيين حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وهو تجمع يضم أساتذة جامعات ومعلمين وأطباء وصحافيين وانضم اليه لاحقا صيادلة ومحامون.

تصفية المؤسسات العميقة

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أما ممثل تحالف «الإجماع الوطني» محمد مختار الخطيب، فقد أكد أن هدف «إعلان الحرية والتغيير»، هو إسقاط النظام وتصفية مؤسساته العميقة ومحاربة الفساد».

وأضاف، في كلمته، أن الإعلان يهدف أيضا إلى «تشكيل حكومة انتقالية مدتها 4 سنوات، وعقد مؤتمر دستوري قومي بنهاية الفترة الانتقالية لتحديد كيف يحكم السودان».