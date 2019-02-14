تصريح مختلف جديد لوزير الداخلية السوداني حول مظاهرات شباب السودان ..شاهد ماذا قال

أقر الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل وزير الداخلية أحمد بلال عثمان بأن الأصوات الشبابية التي تهتف الآن في الشوارع محقة، ويجب الاستجابة لها.

وشدد بلال على ضرورة الخروج ومحاورة جيل كامل، والاعتذار له عن الإخفاق الذي لازمهم في تلك الفترة.

وقال بلال في حديثه امس الأربعاء (13 فبراير 2019 )،في الورشة التي عقدها حزبه حول الوضع الاقتصادي الراهن: “إن جيلنا من السياسيين فشلوا في إدارة التنوع وبسبب ذلك فقدنا ثلث البلاد، مما يحتم عليهم المحافظة على الجزء المتبقي”.

ودعا بلال إلى ضرورة إفشاء التسامح؛ لأنهم يواجهون موجة كراهية عارمة، كما دعا إلى ضرورة إلغاء الإقصاء والتمكين، وأشار إلى أن حزبه لن ينسلخ عن مسؤوليته الوطنية.

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