الغرامة والجلد لعضو بالوطني سب العقيدة

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اصدرت محكمة ام درمان حكما بالجلد والغرامة لاحد منسوبي المؤتمر الوطني بعد ان وجهت له تهمة سب العقيدة وتعود تفاصيل الحادثة الي ان المدعو الشيخ(ح) يعمل في احد منافذ توزيع الزكاة وحدثت بينه وبين احد المستفدين من ديوان الكا مشاجرة فمان كان من عضو الوطني الا سب العقيدة للمواطن الذي دون بلاغا في مواجهته (سب العقيدة) تحت المادة (125) وقضت المحكمة بجلد وتغريم المتهم الذي ودفع الغرامة البالغة عشرة الف جنيه ورفض ان يجلد متعللا بانه مصاب بداء السكر فطلب منه القاضي احضار ما يثبت ذلك في جلسة تحدد لها اليوم الخميس وتم الافراج عنه بعد سداد الغرامة. الجدير بالذكر ان( الشيخ ح) احد ابرز قيادات المؤتمر الوطني وهو كذلك عضو باللجنة الشعبية باحد الاحياء…..

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