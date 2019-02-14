صعوبات في طباعة الفئات النقدية الجديدة

كشف تقرير بثته قناة طيبة الفضائية على مواقع التواصل الاجتماعي – كشف عن صعوبات تواجه طباعة الفئات النقدية الجديدة موضحة بأن مصادر موثوقة أفادت بأن مطبعة العملة لم تتمكن من طباعة العدد المخطط له وقدره 100مليون ورقة من فئة ال(100) جنيه حيث لم تتمكن إلا من طباعة 17مليون ورقة فقط.

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان (أثر انعدام الثقة بين العملاء والبنوك السودانية على مستقبل المصارف ) بأن الصعوبات التي عددّها الخبراء تتمثل في نوع الورق ، مشيرة إلى عدم مطابقته للمواصفات بجانب حدوث أعطال في ماكينات الطباعة على الرغم من استجلابها حديثاً لافتاً إلى أن الخبراء رجحوا استمرار أزمة السيولة وصعوبة تجاوزها.