عودة بكري وتيري يثير رعب المولودية

تسببت عودة ثنائي فريق الكرة بنادي المريخ بكري المدينة وسيف تيري للتدريبات، في بث الرعب وسط فريق مولوديه العاصمة الجزائري قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت القادم في إياب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العربية.
حيث يعتقد مدرب المولودية عادل عمروش حسب صحيفة قوون أن بكري وتيري سيمنحان المريخ قوة هجومية كبيرة خلال المباراة المرتقبة، سترهق دفاعه وتسبب له المتاعب، لكنه أكد في الوقت نفسه وضع الثنائي تحت الرقابة اللصيقة حتى لا يجدان المساحة الكافية للتحرك.
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