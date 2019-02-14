بالفيديو.. موقف طريف بين رئيس نادي الهلال ووالد اللاعب نواف العابد

الخميس 14/فبراير/2019 - 01:30 ص أظهر مقطع فيديو متداول موقفاً طريفاً بين رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، ووالد لاعب الفريق نواف العابد، وذلك عقب المباراة التي جمعت الهلال بالقادسية على ملعب جامعة الملك سعود أمس (الثلاثاء). وبيّن الفيديو تجمع عدد من جماهير الهلال حول الأمير محمد بن فيصل بعد انتهاء المباراة، وكان من بينهم والد نواف العابد الذي بارك للأمير الفوز وطلب التقاط “سيلفي” معه، قبل أن يسأله الأمير مازحاً: “ما في نواف ثاني”. يذكر أن الهلال قد فاز على القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، ليرفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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