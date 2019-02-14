الدرديري: علاقاتنا بدرل الخليج لا تقوم على العطايا

قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أن بلاده تنأى عن سياسة المحاور والاستقطاب في الشرق الأوسط، وأن سياسية السودان الخارجية مع دول الخليج، لاتقوم على تلقي العطايا والمنح.
وأكد في مقابلة مع فضائية النيل الأزرق السودانية "أن بلاده تلقت دعما من دول لم يسمها".
وقال الدرديري، أن بعض الدول حاولت أن تغيب دور السودان في سلام ليبيا، واضاف " تمكنا من التغلب على هذا المخطط بعقد اجتماع لدول الجوار الليبي بالخرطوم".
ونفى وزير الخارجية السوداني، وجود اي اتصالات سرية للتطبيع مع اسرائيل.
وبشان قطع العلاقات مع ايران، أكد انه كان موقفا ضروريا في وقته.
وقال الدرديري " حدثت تجاوزات في حق المتظاهرين في الاحتجاجات التي يشهدها السودان، والحكومة تقوم بالاجراءات القانونية المناسبة".
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