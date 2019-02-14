شرق دارفور تعلن جمع 10 آلاف قطعة سلاح

أعلنت حكومة ولاية شرق دارفور، جمع أكثر من (10) ألف قطعة سلاح خلال الشهور الماضية ، في وقت أكدت فيه استقرار الأوضاع وانتفاء المهددات الأمنية بالولاية .
وقال والى شرق دارفور، أنس عمر، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن "السلاح تم جمعه خلال حملات جمع الأسلحة المستمرة بولايات دارفور"، مشيراً إلى أن العملية أسهمت في انخفاض مستوى البلاغات والجرائم بحسب تقارير وسجلات محاضر الشرطة.
وأضاف عمر أن، القوات العسكرية منتشرة فى كل المواقع بمحليات الولاية، وأن حملات التفتيش والتطهير وجمع الأسلحة ستكون مستمرة للحفاظ على مستوى الأمن والاستقرار الذى تم تحقيقه بفضل تضافر الجهود الرسمية والشعبية.
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