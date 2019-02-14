تنظيم مهرجان للأطفال بمحلية سرف عمرة

أكد وزير التربية والتوجيه، بولاية شمال دارفور، عبد الله موسى فضة، أهمية التعليم في حياة الأمم والشعوب باعتباره الوسيلة المثلى لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار وتجاوز الأزمات، مشيداً بالتنوع الثقافي والإبداعي والتراثي الذي قدمه أطفال محلية سرف عمرة الأمر الذي قال إنه يعكس مستوى التعايش السلمي لمواطني المحلية وينم عن التنوع.
وقال فضة خلال مخاطبته بمحلية سرف عمرة (مهرجان الطفل السابع عشر)، الذي نظمته المحلية بالتعاون مع الجمعية الوطنية لمحاربة العادات الضارة بصحة الأم والطفل، إن الوزارة مستمرة في تنظيم مهرجانات الطفل سنوياً في مختلف المحليات من أجل اكتشاف وصقل مواهب وقدرات الاطفال ورعايتها مشيدا بجهود المعلمين والمعلمات علي انجاح المهرجان، وفق ما نقلته عنه سونا.
من جانبه، أكد معتمد سرف عمرة، عبد الله حمدان بلال، اهتمام المحلية بتعليم الأطفال مشيدا بالمعلمين والمعلمات الذين ساهموا في إنجاح المهرجان.
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