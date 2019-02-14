الإصلاح الآن : يجزم ان “الوطني” سيقبل بالحكومة الانتقالية

جزم نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، حسن عثمان رزق، بقبول المؤتمر الوطني بتشكيل حكومة انتقالية بسبب ضغط الشارع.

في المقابل، قلل رئيس قطاع الإعلام بالحزب الحاكم، إبراهيم الصديق، من دعاوى ومبادرات تكوين حكومة انتقالية، وحسب (الإنتباهة)، الصادرة اليوم (الأربعاء)، إنها تأتي من جهات لا تحمل أية صفة رسمية، وأكد أن حزبه لن يرهن مصير البلاد في يد مجموعة مكونة من (20) شخصاً.

من جانبه، قطع حسن عثمان رزق، أن الانتخابات الأخيرة لم تكن نزيهة، لجهة أن المؤتمر الوطني مسيطر على أجهزة الدولة، ونبه إلى أن الإنقاذ لم تأتِ بانتخابات، وإنما بانقلاب.