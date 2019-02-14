وبحسب (smc) فقد سجلت ولاية الخرطوم أكبر عدد من البلاغات –بين 11 ولاية- وصلت إلى (113)، معظمها تحت المواد 77/69/67 من القانون الجنائي. وفصلت المحاكم بالولايات في عدد كبير من البلاغات المقدمة إليها وأصدرت أحكاماً تراوحت بين السجن والغرامة في مواجهة (65) متهمأ، وإطلاق سراح العشرات بالضمانة والتعهد الشخصي وشطب البلاغات، فيما تم الحكم ببراءة (16) من التهم المنسوبة إليهم.
وذكر عضو في اللجنة القانونية المعنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وليس التجريم، بجانب حماية المنشآت العامة والخاصة والحد من التخريب والسرقات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تدون (412) بلاغاً ضد (965) متهماً في الإحتجاجات وأحداث الشغب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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