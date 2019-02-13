باريس وطهران بصدد إعادة السفيرين

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء، إن فرنسا وإيران بصدد تبادل السفيرين بعد تعليق فرنسا ترشيح سفير لدى طهران في العام الماضي بعد مزاعم عن تورط مسؤولين في المخابرات الإيرانية في تدبير هجومٍ على جماعة معارضة في باريس.
وقال لو دريان أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان: "احتججنا بشدة على محاولة الهجوم الذي أحبط في باريس والذي أدى لتعليق ترشيح سفيرنا في طهران وإلى رد طهران بالمثل".
وأضاف "لكننا بصدد التوصل لحل للوضع ما دامت إيران ستحافظ على الاتفاق النووي لعام 2015".
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