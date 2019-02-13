قال السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء إن نحو 70 دولة تنضم، اليوم، في مؤتمر وارسو، لاتخاذ موقف نواجه فيه التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والسلام في المنطقة، وعلى رأسها الراعي الأول للإرهاب في العالم، النظام الإيراني.
وأضاف السفير السعودي في تغريدةعلى تويتر أن "نظام إيران مستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في السعودية واليمن"، حسب ما أوردت صحيفة "اليوم" السعودية.
وينطلق مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه واشنطن، اليوم الأربعاء، في العاصمة البولندية، بمشاركة عشرات الدول الكبرى.
وستسعى واشنطن في المؤتمر، كما أوضح مسؤولون أمريكييون، إلى كسب دعم الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط لزيادة الضغط على إيران، ودفعها إلى الكف عن سلوكها في الشرق الأوسط وسياساتها التخريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: 70 دولة في وارسو لمواجهة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.