خالد بن سلمان: 70 دولة في وارسو لمواجهة إيران

قال السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء إن نحو 70 دولة تنضم، اليوم، في مؤتمر وارسو، لاتخاذ موقف نواجه فيه التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والسلام في المنطقة، وعلى رأسها الراعي الأول للإرهاب في العالم، النظام الإيراني.

وأضاف السفير السعودي في تغريدةعلى تويتر أن "نظام إيران مستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في السعودية واليمن"، حسب ما أوردت صحيفة "اليوم" السعودية.

وينطلق مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه واشنطن، اليوم الأربعاء، في العاصمة البولندية، بمشاركة عشرات الدول الكبرى.

وستسعى واشنطن في المؤتمر، كما أوضح مسؤولون أمريكييون، إلى كسب دعم الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط لزيادة الضغط على إيران، ودفعها إلى الكف عن سلوكها في الشرق الأوسط وسياساتها التخريبية.