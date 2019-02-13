اليمن.. "الحشاء" تعلن النفير ضد ميلشيات الحوثي

وجھت المقاومة الشعبیة في مدیریة الحشاء بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، دعوة لأبناء المدیریة إلى حمل السلاح ضد ملیشیات الحوثي التي اقتحمت قرى المدیریة، وفجرت منازل مواطنین.

وبحسب المشهد اليمني، اليوم الأربعاء، دعت المقاومة بمديرية الحشاء، في بیان رسمي، كافة العناصر المغرر بھم من أبناء المنطقة والذین التحقوا بمیلیشیا الحوثي، إلى العودة لرشدھم، والانضمام لصفوف المقاومة.

وأشار بیان المقاومة إلى أنھا حاولت خلال 5 سنوات تجنیب المدیریة الصراع والاقتتال، ووقعت اتفاقات لتفادي الاقتتال والحرب والدمار، إلا أنھا تفاجأت بھجوم غادر، في 2 فبرایر الجاري لمیلیشیا الحوثي على قریتي المحرم والنجد وتفجیر منازل مدنیین.

وأضافت "ولم تكتف ميليشيات الحوثي بذلك فحسب، ولكن عملت على التوسع واقتحام البیوت في منطقتي الصبوة، والساكن، وانتھاك لحرمات أھلنا ھناك، وكذلك اختطاف المسالمین من أبناء المنطقة، وإعدام بعضھم".

ولفت البیان إلى أن مقاومة الحشاء لم تستطع البقاء مكتوفة الأیدي وھي تشاھد میلیشیا الحوثي تقصف القرى والمنازل وتروع النساء والأطفال، وحملت السلاح للدفاع عن الأرض والعرض، والتصدي للعدو ودحره.