السعودية ترفع حظر السفر إلى لبنان

أبلغت السعودية المسؤولين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، برفع حظر سفر رعاياها إلى بيروت، وفق ما أعلن سفيرها لدى لبنان، بعد ثلاثة أعوام من فرضه.

وقال السفير السعودي وليد البخاري بعد لقائه والموفد الملكي السعودي نزار العلولا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت: "سيرفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان".

وأوضح وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، "نظراً لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر، ونتيجة التطمينات التي سمعناها، نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين إلى لبنان".

والتقى العلولا الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، مؤكداً "وقوف السعودية إلى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".