السعودية.. الملك سلمان يدشن مشاريع بـ 22 مليار دولار في الرياض

قالت قناة الاخبارية التلفزيونية الرسمية، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دشن اليوم الأربعاء، عدداً من المشاريع التنموية في منطقة الرياض باستثمارات بلغت 82 مليار ريال (21.9 مليار دولار).

وأذاعت القناة لقطات ظهر فيها الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، وهما يستمعان إلى إفادة حول تلك المشاريع.