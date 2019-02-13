قالت قناة الاخبارية التلفزيونية الرسمية، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دشن اليوم الأربعاء، عدداً من المشاريع التنموية في منطقة الرياض باستثمارات بلغت 82 مليار ريال (21.9 مليار دولار).
وأذاعت القناة لقطات ظهر فيها الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، وهما يستمعان إلى إفادة حول تلك المشاريع.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. الملك سلمان يدشن مشاريع بـ 22 مليار دولار في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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