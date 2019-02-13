الجوع كافر ..!بقلم ابو حسام

شهاب محمد - الخرطوم - التضخم

الخليج 365 :

لاتظن الحكومة السودانية ان التظاهرات قد خمدت وان ما يجري انما هو مجرد عيال يتجولون في الشوارع،ومخطىء ايضا من يتوهم ان هذا الهدوء الذي انتاب شوارع معظم مدن السودان لاسيما العاصمة الخرطوم والذي لم يكن هدوءاً بسبب حلول قدمتها الحكومة وهذا الهدوء نتاج لتلك الحلول سيفضي الى نهاية الثورة.

فيعلم الذي يتابع مايجري في البلاد عن كثب يعلم تمام العلم ان الفتور الذي اصاب الثورة هو هدوء حذر ونذير شرا أكثر منه نذير خير،لان كل المطالب التي أخرجت الثورة الي الشوارع لم يقدم لها حلول ولا نرى اي وميض يلوح في الافق يعطي املاً ويبشر بالحلول بل على الكعس لايوجد استعداد لتقديم الحلول وبالتالي لابد من تشمير السواعد للقادم لان الثورة في طريقها للتنظيم والانقضاض على الكرسي وعندها ستقضي على كل اشكال التخلّف والتخبّط في ادارة شؤون البلاد والخروج بالبلاد الى بر آمن وتوظيف مواردها على اكمل وجه ، والسودان بخيراته وكوادره يستطيع ان يكون في مصاف الدول المتقدمة .

وسياسة التجويع.. والحرمان(والجوع كافر) لاتجلب الا الحقد والكراهية واحداث الشروخ بين الحاكم والحكوم،وآثارها لاتنمحي بسهولة..

ايها الاخوة الاكارم اصبح المجتمع السوداني طبقات شئنا ام ابينا ،ففي الشعب ما هو غني في اعلى درجاته وماهو فقير في اعلى درجاته لم يجد قوت يومه واصبح الناس يتحاشون الضيوف لان عادة الشعب السوداني الكرم فلما لم يجد مايقدمه لضيفه يفضل عدم التواصل ،اذن بسبب الفقر الذي سببه سوء الادارة سنفقد قيمنا وعاداتنا السمحة وسياتي جميل يعيش في هذه الاجواء وبالتالي يتبدل كل ولا نستطيع الرجوع الى القيم الجميلة والعادات النبيلة التي هي من تعاليم ديننا الحنيف وسنكون امة بلاهوية ..فنرجوا ..ان لا توصلوا البلاد الى هذا الحد وتكونوا سببا في ضياع الاجيال

والعاقل من له حكيم يرشده